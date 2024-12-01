筆下風雲：歸還核武證力不從心

作為領導俄羅斯復興的偉大人物，普京看人看事都十分通透。他日前在哈薩克斯坦，公開讚揚美國總統當選人特朗普聰明謹慎，惟特別強調，特朗普在競選期間曾兩次被人企圖行刺，顯示美國選舉極不文明，對其人身安全表示憂慮。

一直有指普京和特朗普關係友好，特朗普亦表明重返白宮後即時停止俄烏戰爭，普京自是默契配合，揚言俄羅斯已做好和談停戰準備。然而，他特地提起特朗普兩次遭到行刺，擔心其人身安全，碰巧跟馬斯克曾發出的大哉問，為何兩次暗殺目標都是特朗普，而不是民主黨的拜登或賀錦麗不謀而合。普京在公開場合提起，是否意味特朗普有很大機會再次遇上不測？還是側面表明，若特朗普再有不測，便是美國極不文明的選舉導致？事實上，特朗普當選會令甚麼人的利益最為受損，又有甚麼人最不願看到俄美關係緩和，便可領略普京說話究竟指向何方。

普京還提到，美國有意向烏國歸還當年收繳的核武，以回應俄羅斯的「榛樹」導彈及核威脅，普京已明言絕不容許，並會用盡一切方法打擊，更指拜登將俄烏戰爭升級，其中一個可能性，是要令特朗普解決俄烏戰事更困難。他當然無法在公開場合一口咬定拜登就是這個用意，但全世界都知，拜登就是這個用意。拜老頭不在乎戰爭升級對世界造成毀滅性後果，只在意令特朗普難堪。

其實，每一個國家都應該擁有發展權、生存權，偏偏美國只想一權獨霸，其他國家必須成為其附庸，否則便視之為敵人。對付俄羅斯如是，對付中國也如是。只是今時不同往日，美國的國力早就不同當年瓦解蘇聯時期那麼輝煌，反而處處都顯得力不從心，否則也不會淪落到，想出向烏克蘭交還核武的餿主意。