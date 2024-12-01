龍吟虎嘯：不讓他回家舉手之勞

台灣的賴清德開始了上任以來首次過境美國、竄訪南太平洋三國的「外交謀獨」活動。對此，各方的看點，是大陸會否再來一次更大規模或精準布局的軍事演練，阻擋賴清德返程台灣，嚴打他的「外交謀獨」。

台灣方面當然估計到，並要對賴清德「保駕護航」。台灣空軍在賴清德臨行前，就派遣各型戰機、艦船及調動防空導彈系統，展開「整體防空作戰計劃演練」、「強化整體防衞作戰效能」、「檢測防空部隊應變與接戰程序」、「模擬敵人攻擊重要陣地，立刻展開反制」、「強化重要目標防護能力」……這時，解放軍41架次飛機艦船出現在台海周邊。美國官員估計，對於賴清德的外訪，北京可能會以多場軍演回應，可能包括灰色地帶戰術、海警船封鎖接近台灣的國際航道、海警人員登船檢查等。

可以肯定，日前解放軍41架次機艦現身台海，只是早已常態化的「戰備警巡」動作，解放軍「聯合利劍-2024C」才是主菜主打。這盤主菜中，恐怕有令台灣當局最心驚的封鎖相關空域海域，讓賴清德的專機「回不了家」。怎麼辦呢？返回關島乎？降落沖繩乎？還是台軍派出戰機護航，「勇闖共軍封鎖」？此上中下3招，前兩招當然丟臉，但尚能保命，若玩下一招，敢捨小命乎？

兩年多前，美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，就是冒了專機難以降落，甚至中美發生重大軍事衝突的風險。後來，美方一改狂傲，接受北京多項要求，將一場精心準備、張牙舞爪的大戲，弄成了一個偷偷摸摸、鬼鬼祟祟、一片黑暗中的小丑戲，才算成行，美國百年外交中沒有這麼失威過！

那次北京狠狠壓住了美國的威風，更藉此一下子穿越台海、大包圍台灣，從此台灣所謂固若金湯的「防衞」成了「無掩雞籠」，解放軍想來就來，想走就走，想何時打就能打，台灣當局完全沒脾氣，不敢吱聲。世人皆見，大陸今次要想封鎖管制賴清德不讓他回家，更是舉手之勞也。