坦言集：下一場戰爭

從烏克蘭戰爭開始，北約的實際政治功能已經很明確了，就是作為西方摧毀俄羅斯的工具。烏克蘭戰爭早已變成北約與俄羅斯之戰，結果北約失敗，傾30多國之力仍未能打垮俄國。

特朗普說上任後馬上停止俄烏之戰，或可有他對俄羅斯的特殊考慮，但不可能代表美國會改變對俄國的敵意，以及長期要將之摧毀的目標。特朗普沒有解決西方與俄國矛盾的方案與誠意，與俄緩和不過是在對俄政策不變底下，具體手段更新。而且，特朗普實在沒有能力扭轉美國精英對俄的敵對大戰略。

在要求和談聲音當中，北約新的領導層傳出要在烏克蘭訓練和裝備百萬軍隊，由此可看出兩重意義，一是北約願意和談不過是因為一時打不垮俄軍，故此暫停戰爭以作休整，重新訓練與裝備軍隊，準備下一場大戰。另一是為甚麼需要百萬北約新部隊，主因是來自烏克蘭戰事的教訓，不能依靠原有老化的部隊，來對付堅毅、武力強大的俄軍。

烏戰近期已依靠北約培訓和裝備的僱傭兵與俄作戰，新的對俄大戰便要從開始便是北約精兵參戰，且數目要有百萬才可與俄軍對壘。依照這樣的思路，現時停戰休整是必須的，不如此，仗便不單止師老無功，且會戰敗。美國與北約其他各國大增軍費和軍隊規模也是必須的，不如此，怎樣以新兵攻擊俄羅斯？特朗普上台後壓迫歐盟增加軍費，正是符合這個方向。

對俄羅斯而言，北約的傾向是清楚不過，全無幻想。普京不會以為單靠榛樹導彈便足以制約北約，下一場戰爭是北約總動員，若在今後重新啟動國防工業，對俄羅斯來說，會是不易應付的挑戰。此所以，在休戰之前，俄羅斯便與北韓結盟，用烏戰經驗將北韓軍隊進行訓練，目的是在下一場戰爭之時，俄國可有北韓奧援，合力對抗北約。北約總體實力優於俄羅斯加北韓，但北約中歐盟會與美國內訌，與美國的合作並不鞏固。而俄與北韓都可發揮全國動員的體制優勢，效率優勝，應足可匹敵。當然，若中東動亂平息，俄羅斯得伊朗之助，可以有更大的後援力量，不需要伊朗直接介入與北約之戰，只要對以色列施壓，便可削弱美國之力。

烏克蘭戰爭休戰在即，對壘雙方都已準備下一場大戰了。特朗普能否改變這樣的敵對，抑或也插手其中，最終還是要對付俄羅斯呢？