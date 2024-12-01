瑪利諾修院大樓活化 獲馬會撥款9100萬
【本報訊】瑪利諾修院學校創校100周年，辦校團體將屬法定古蹟的修院大樓展開活化及提供社區服務項目。香港賽馬會慈善信託基金捐助逾9,100萬元支持項目。目前改建修院大樓的工程正在進行，預計將於2027年竣工。
料2027年竣工供參觀
辦學團體瑪利諾修院學校基金有限公司，開展的活化項目名為「諾源—賽馬會瑪利諾古蹟活化教育及服務中心」。項目是將修院大樓改建為集文物、社區服務與教育於一身的中心。該座修院大樓自1970年代起，就一直用作瑪利諾修女宿舍，直至2019年移交給辦學團體。隨後對大樓進行結構勘察工程時意外發現大樓一樓一處隱藏的閣樓內保存關於繡坊的文物，當中的珍貴藏品更是滿載瑪利諾修女來港進行傳教及辦學和社會服務的歷史印記。
改建修院大樓的前期工程已於2024年7月展開，主要工程項目即將於2025年進行，預計於2027年竣工。待工程於2027年年底完成後，該中心將開放予非牟利機構，並可供市民參觀及作指定用途。
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