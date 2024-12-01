運動界屢爆法律爭議 學者促設仲裁機構

【本報訊】本港運動員於國際賽事佳績不斷，但代表香港參加國際賽事的資格篩選亦引起社會關注，就當局研究設立「體育爭議仲裁機制」，香港浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松昨日表示，過去數十年，有關運動方面的法律爭議屢現，例如創傷賠償、選拔機制等，本港應借鑑國際經驗，建立完善的運動仲裁機構，解決相關問題。他又指，雖然鄰近地區不少已設立類似機構，惟香港在國際化及法律人才方面有優勢，日後可以成為「亞洲運動仲裁重鎮」。

劉指出，港隊在各項賽事的優異表現掀起熱潮，但要推動運動產業化仍面對種種挑戰，建議當局協調各體育總會、企業及相關機構，共同制訂有效的發展計劃，以實現協同效應。他又建議政府訂立每5年的長期發展計劃，並鼓勵大學將運動科學研究結果轉化，應用於運動表現提升和大眾健康，協助本地體育發展。

對於近期有關運動總會的爭議不斷，劉永松希望政府盡快推廣有關運動及法律的知識，同時舉辦工作坊、研討會及國際會議，讓相關人員的知識和操守得到提升，從而在未來兩、三年內提升運動總會的誠信度、公平性及透明度等。