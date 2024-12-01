內地高等教育展 助DSE考生覓新天

為港學子專設名額 較易獲入讀資格 本港學生升學選擇不少，除了本地大學，亦可升讀其他海內外院校。教育局昨起聯同國家教育部於會展舉辦一連兩日的「內地高等教育展」，有約140間院校參與，為有意赴內地升學的學生和其家長介紹下學年（2025/26學年）的升學安排及相關資訊，亦有內地院校畢業生與到場人士進行交流。有到場了解的本地學生指，內地院校的學科及收生學位較香港多，若到內地讀書亦有意在當地就業。

署理教育局局長施俊輝致詞時表示，「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」開辦14年，參與的內地院校由63間升至145間。自計劃推出至今，報考內地院校的學生人數超過4.7萬，當中逾2.2萬名學生被錄取。他又指，內地院校有本港未有開辦的課程，能為學生提供更多選擇，希望活動鼓勵本港學生報讀內地院校，為兩地交流合作作出貢獻。

北京交通大學招生辦公室人員表示，校方參與「計劃」3年，今年會開放計算機科學技術及交通運輸專業的10個學額，供香港學生報讀。他認為香港學生不但會兩文三語，且在多元文化背景下培養出開放的思維，同時亦具備出色的國際視野，而且內地院校有為香港學生專設名額，故有一定優勢。

上海東華大學人員稱，自「計劃」開始已經有參與，而校方每年提供的15個學額亦能招滿。他又指，高考門檻較高，而透過「計劃」可讓香港文憑試考生更易升讀，且香港學生的英語水平較佳，對入讀校方與英國大學合作的藝術雙學位課程有利。

學生指有意在內地就業 有到場了解的本地學生認為，內地院校的學科、收生學位亦較香港多，加上文憑試考生收分有優惠，到內地升學的壓力相對較少。至於認受性方面，有學生表示若到內地讀書就可能在當地就業，故不擔心學位在港不獲認可。

為協助本地學生到內地繼續升學，教育局2014年起推行「內地大學升學資助計劃」，為有意到內地升讀學士學位課程的香港高中畢業生提供經入息審查資助或免入息審查資助，資助金額會按院校所在的地區與香港的距離分不同類別。