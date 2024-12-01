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7旬翁商場跌倒 頭破昏迷

老翁跌倒頭破血流。 老翁跌倒頭破血流。
老翁跌倒頭破血流。
【本報訊】昨日下午約1時，沙田新城市廣場保安員報案，指一名姓鍾（70歲）老翁在商場4樓懷疑跌倒，頭破血流當場昏迷。
救護員接報趕至，即場替其急救並由救護車送院搶救，幸鍾翁經救治後回復清醒，至於事故原因及經過有待了解。有網民指出，鍾翁所處位置高了一級，懷疑他不察跌倒受傷。
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