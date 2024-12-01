要聞港聞

中學實驗室離奇起火冒煙

消防趕至救援。（吳鎮興攝） 消防趕至救援。（吳鎮興攝）
消防趕至救援。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午約9時，小西灣富怡道2號一間中學的科學實驗室冒出黑煙，有教職員見狀，懷疑發生火警遂慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷，事發時相信現場沒有學生，至於事故原因則有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc