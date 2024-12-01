中學實驗室離奇起火冒煙

【本報訊】昨日上午約9時，小西灣富怡道2號一間中學的科學實驗室冒出黑煙，有教職員見狀，懷疑發生火警遂慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷，事發時相信現場沒有學生，至於事故原因則有待進一步調查。