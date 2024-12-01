大澳鯨魚擱淺 啟動拯救計劃

【本報訊】昨晚7時許，執法部門接獲市民報案，指在大嶼山大澳岸邊，發現一條疑似鯨魚擱淺，期間牠不斷擺尾掙扎，擬竭力游回海中。其後，有市民走落海邊，盡力替鯨魚解困，同時有市民駕駛舢舨到場合力拯救。從現場圖片可見，該條鯨魚背部有多處傷口，部分傷口不斷滲血。據了解，海洋公園專家昨晚接報趕至了解，期間約12名村民利用浮波及帆布，把鯨魚固定後再拖至較為深水的地方。海洋公園專家則替鯨魚注射鎮靜劑，以便作出詳細檢查和治療。

長5至6米 身有傷口 漁護署昨晚表示，昨日下午接獲執法部門報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金（保育基金）人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺。根據初步評估，該條鯨魚身長約5至6米，身上有傷口。

漁護署已立即啟動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，聯同相關部門及保育基金人員巡查該處一帶水域，並與保育基金專家評估該條鯨魚的身體狀況及採取合適的拯救措施。漁護署呼籲市民和船隻，切勿接近該條鯨魚，以免對牠造成危險。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，昨早出海考察時已經見過該條鯨魚在該位置較出海面游泳，估計是喙鯨中的「朗氏印太喙鯨」。她指出，本港過去10多年未有見過活體喙鯨，而今年初亦只見到已擱淺的喙鯨屍體。而昨早發現該鯨魚時，其身上已有傷痕，或是因為野外與其他鯨魚、鯊魚打架時受傷，才逃至陌生的香港海域，亦不排除鯨魚身上有其他毛病而導致迷路。