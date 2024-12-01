東呼即應：中環亂象 婆婆推雜物車流穿梭 醉酒年輕人席地昏睡

【本報訊】中環為香港的心臟地帶，《東呼即應》近日發現網上有片段顯示，中環行人路上堆積大量廢紙皮；又有照片顯示有長者推着一大堆雜物在滿是車流的馬路中穿梭，十分危險。此外，還有網民上傳的照片報稱在中環站內攝得有男子疑似醉倒路邊。

網傳片段顯示，在中環皇后大道中一條行人路上，有約一人高的紙皮堆沿着行人路欄杆堆積。但一旁的市民卻是見怪不怪，淡定在旁抽煙或打電話，並無覺得這一情況有何不妥。片段的拍攝時間無從稽考，但即使不是常在中環出沒的朋友，只要上網看看那些KOL「行街」片也不難發現這等畫面不時也會在中環出現。

紙皮成山除了阻街之外，尚且沒有很大的安全問題，而行人走上馬路卻危險重重，更不要說是隧道附近。

近期有人拍到在紅隧附近，有一位婆婆推着一座山似的雜物在車流中穿梭。推着如此多的雜物還要和車輛鬥快，也可謂是「力拔山兮」。

清潔工睹睡相 淡定拖地 長者都如此有力，反觀年輕人卻差了些火候。網上流傳的另一張照片則顯示，有一位年輕人懷疑飲醉，直接睡倒在港鐵中環站內。而令人發笑的是，其旁邊的清潔工人正淡定的在年輕人身邊做清潔，簡直是「阿生塌於前而色不變」。抑或是由於中環站靠近「人間妖域」，清潔姐姐已經見慣這般「隨地大小瞓」的年輕人。