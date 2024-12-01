未來5天持續回暖 「大雪」後降溫

【本報訊】近日氣溫時涼時暖，今日氣溫略回暖後，本周五（6日）是入冬後的第3個節氣「大雪」，天文台預測屆時一股東北季候風會殺到，隨後一連3天將再度降溫，期間本港最低溫度又會回落，或重見攝氏15度。天文台的季度預報則預警，今年冬季，本港的溫度為正常至偏高，寒冷天氣的日數料接近正常。

天文台表示，現時影響廣東的東北季候風會在今日逐漸緩和，隨着一股偏東氣流影響廣東沿岸，本周初至中期區內天色大致良好，氣溫逐步回升，另一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸，該區天氣轉涼。

天文台九天天氣預報顯示，今日至周五氣溫持續回暖，並維持在攝氏18至24度之間，期間天晴，日間乾燥，相對濕度介乎50%至85%；周六（7日）起的一連三天，氣溫則會下降，日間氣溫介乎攝氏15至20度，期間大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，早晚清涼。

料今年寒冷日數接近正常 此外，天文台日前發表季度預報，預料未來一兩個月赤道太平洋中部及東部會繼續降溫，預期該區水溫在今年冬季會處於正常至偏低範圍。同時，在氣候變暖的背景下，世界各地大部分氣候模式預測今年冬季華南的溫度正常至偏高。雖是如此，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。預料香港今年冬季的寒冷天氣日數接近正常。