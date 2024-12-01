失業綜援戶 當局或安排清潔派物資

【本報訊】社會福利署擬要求領取失業綜援的健全受助人每周無償工作一小時，直至找到有薪工作或重返主流教育。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，留意到部分失業綜援申領人一直無搵工或讀書，建議他們無償工作，如清潔社區中心、協助分派物資等，是期望有關健全受助人士可以多與社會聯繫及接觸，增加重投社會的動力。

該局曾經指，現時約有1.6萬名綜援受助人是健全成年人，其中約6,000人的年齡在50歲以下，約5,000人年齡介乎50至60歲，60至64歲的則有5,000多人。這批人若能重投社會，對本人及社會都有好處。

輸萬外勞技工料明年中公布 另外，政府計劃未來3年輸入一萬個熟練技工，預計明年中會公布詳情。孫玉菡表示，按人力推算，本港在4年後將欠缺6萬名熟練技工，短缺率達13％，政府會在香港缺乏的技工層面引入有技術人士，預料主要工作涉及城市運作與經濟發展相關，即水電和電梯技工、製造業的高端工程師、科研人才等。