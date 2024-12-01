奶爸媽添床鈴 大熊貓姐弟手舞足蹈

【本報訊】一對港產大熊貓龍鳳胎活潑好動無時停。海洋公園昨日在社交平台再發布最新影片，公開大熊貓「家姐」「細佬」BB床添置新裝的秘密，又指奶爸奶媽為了讓牠們睡得更舒適，花盡心思布置，包括DIY親手製作專屬嬰兒床鈴、放滿波波及毛公仔等，片段中所見兩位小朋友手舞足蹈，甚為喜歡。

放滿波波毛公仔 相信不少眼利的「契爸」、「契媽」已經留意到家姐、細佬的嬰兒床鈴相當特別，海洋公園透露，是奶爸奶媽購入現成的床鈴，以公園內的大熊貓周邊產品進行加工，組合成一個獨一無二專屬家姐細佬的熊貓公仔嬰兒床鈴，床邊更擺放了五顏六色的波波及大熊貓毛公仔。影片中看到，家姐和細佬對新布置非常滿意，不時手舞足蹈，細佬更一直望着床鈴不願走開，只可惜疑因手太短，始終未能成功觸及。

有網民亦紛紛留言指，「就快唔夠瞓，要換新床，或者同媽媽一齊瞓」；「如果有大點活動空間更好，牠們應該開始學行了」；另有網民笑言，「家姐好活潑，細佬好懶，一直躺平」；「細佬肥嘟嘟，一直轉唔到身」。