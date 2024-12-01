大熊貓命名收逾2萬建議 12‧7公布

【本報訊】中央贈港的一對大熊貓下周日（8日）與公眾見面，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，大熊貓命名比賽的反應良好，收到逾兩萬份建議，亦有人提議沿用大熊貓現有名字「安安」、「可可」，當局會在本周六（7日）的「大熊貓亮相儀式」公布命名。他指周邊產品能帶動大熊貓經濟，大熊貓亦為本港旅遊業帶來契機；而暫時未打算參觀大熊貓館要採用預約制。

楊潤雄出席電台節目時提到，收到逾2.2萬份建議，部分是重複，他自己看過部分參與命名比賽的名字，覺得很有創意，各有特色，不少是疊字；亦有人提議沿用大熊貓現有名字「安安」、「可可」，相信評審小組難以揀選。

他又認為，大熊貓會為本港旅遊業帶來契機，吸引內地以至東南亞旅客，當局及業界亦會宣傳，包括明日有2,000多隻大熊貓擺設在全港各區亮相，未來亦有大熊貓主題的市集活動。

大熊貓館未打算採預約制 楊潤雄亦提到，暫時未打算參觀大熊貓館要採用預約制，但會留意情況，有需要時會採取措施令觀賞更暢順。他認為，大熊貓具吸引力，希望業界多做周邊產品，帶動熊貓經濟。