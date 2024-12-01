推廣文藝 盛事基金修訂審批 設KPI須帶動經濟

上限$1500萬 每年最多10資助名單 政府昨公布改善文化藝術盛事基金運作及申請安排，包括引入商業贊助、每年最多資助10個項目等。新機制將於明年1月1日正式生效，並適用於擬於7月1日或以後舉行的活動。另外，政府日前公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出擬全面檢討資助藝團制度。當局期望檢視資助制度如何更好配合發展藍圖，但強調不代表一定要有好大轉變。

文化體育及旅遊局指在新機制下，文藝盛事基金提供兩種資助形式，分別是配對資助及直接資助，其中配對資助配按照1：1的比例提供，旨在鼓勵申請者引入商業贊助。對於新辦活動或單次活動，可同時選擇配對資助和直接資助或只選擇其中一種資助形式，配對資助上限為500萬元，直接資助上限為1,000萬元，合共撥款上限為1,500萬元。至於具經驗的活動、即曾在香港舉辦超過3年的活動，則只能申請配對資助，撥款上限1,500萬元。

活動意義佔準則最大比重 評審準則方面，當局詳列各個準則的比重，在活動意義的最大比重，分別是「在國際間的吸引力」及有「特點」，兩項各佔15%；帶來「經濟影響」則佔10%。至於在活動執行的評審比重，則以「申請者的能力」佔最多達20%，當局關注申請者是否具備成功舉辦大型活動的能力。另外，新機制亦設關鍵績效指標（KPI）要求，包括規定活動出席人數至少一萬人，當中至少20%需為訪客；亦要在社交媒體有一定影響力，例如每項活動的觸及人數至少3萬人。

文藝盛事基金將採用固定申請周期，即每年分3輪接受申請，截止日期分別為每年的4月、6月和12月的最後一個工作日；每輪選取不多於4個項目，目標是每年最多支持10個項目。新機制明年1月1日生效，明年7月1日或以後舉行的活動適用。文體旅局在去年4月成立文藝盛事基金，截至今年10月，共批出17個項目，撥款逾1.98億元。

此外，政府新近公布的《文藝創意產業發展藍圖》，提出擬全面檢討資助藝團制度，以及建立主要表演藝團的「進出機制」。當局指政府面對財政挑戰，期望轉變資助藝團模式協助業界有更好發展，更好配合發展藍圖，但不代表一定要有好大轉變。政府現在會固定資助九大藝團，中小藝團由藝發局以不同計劃資助，可以研究容許有恒常節目、經營多年的中小藝團，轉以另一種機制受資助。

而部分受歡迎、有能力的相關藝團，可以研究減少政府資助，相信他們可以在其他地方尋求資源。政府財政會幫助暫時未有能力但將來可做得更好的藝團。資助必需評核藝團的藝術水平，亦會考慮對觀眾的吸引力，相信兩者沒有衝突；認為當社會的藝術水平提高，觀眾欣賞能力亦會提升，利好整體社會文化氛圍。