醫健：伶牙俐齒：創科預防牙患

每天從WhatsApp上收到朋友短訊，有一個問題老時常出現，就是「箍牙的黃金時間」到底是何時。網上文章，無論是專科醫生組織的官方網頁，抑或個別名家的在個人平台上的分享，我們都能輕易在網上搜索得到。

多生齒、創傷性錯咬、恒齒橫向阻生、下顎骨疑似後縮、口呼吸不良習慣等各種問題，需要及早干預治療嗎？不同研究各有所依各自表述，而中心思想就是不妨早些讓醫生作詳細檢查，評估早期干預治療的實際需要，這是七至八歲左右的時期。應早則早，否則可以等待所有或大部分乳齒都更換了，再作評估，這時候大概是小學六年班至中一左右的年紀。

除了從骨骼成長和牙齒替換等生物學角度上的客觀評估，還要考慮小孩子「ready好未」，他們是否樂意或至少配合接下來的牙齒矯正治療。其中一樣指標，就是檢查牙菌膜問題，了解他們有多認真看待口腔衞生的重要性。每當家長看到我從小孩子的牙齒上，刮下一重又一重的牙菌膜時，除了各種的責備外，卻鮮有聽見他們自責，沒有替子女檢查好，為預防牙齒問題做好把關。一年一次牙科保健學刷牙，很足夠很入腦嗎？

幼園老師帶領學生刷牙 拍片「檢討」 還記得小時候，幼稚園老師會因為我忘記帶手巾仔，或者沒有剪指甲而狠狠地印一隻黑豬在我的手冊上，然後冷冷的告訴我，記得叫父母簽回手冊。我不肯定40年後即今天的香港，還有沒有這種事，至少我從醫學的角度上，不認識帶手巾仔和常剪指甲有那麼不可動搖的公共衞生之超然重要性（用一次性的紙巾去清潔，和學習正確洗手方法，更具有科學的辯證精神）。為何無端端提起幼稚園？與其把精力和檢查時間放在黑豬仔，不如讓老師帶領所有幼稚園小孩子，一起刷牙。每天由老師帶領，播放着生動有趣的刷牙教學短片，大人細路一齊刷，我肯定這小小的改變，將會為小孩子一生的牙齒健康，帶來最具大的貢獻，亦為家長節省最多最多的牙齒治療診金。

政府帶領香港成為世界級的創科都市，我希望可以撥款研發人工智能系統，所有幼稚園免費獲得相關軟件的使用權，透過幾乎人人都有的智能手機或平板電腦，幼稚園師生一起刷牙後，為孩子的牙齒照相或拍片，自動分析牙菌膜的分布和嚴重情況，系統自動生成如何改良刷牙習慣例如擺放牙刷的角度，老師便能正向鼓勵小孩子根據系統指示立即補刷，然後再進行第二輪分析，這些紀錄和建議亦將自動發短訊或電郵給孩子家長。通過長期的統計，能客觀地了解孩子的蛀牙風險，及早作出警示。

有了長時間累積的大數據，更能檢討這系統的未來發展路向，甚至推廣應用於普羅大眾的手機上惠及所有人。這系統如能成功研發，更可以推向全世界，將會是香港牙科公共衞生上的一大成就。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶