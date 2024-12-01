學心肺復甦 習用除顫器 隨時救命

【本報訊】聖約翰救護機構連同團體合辦「心肺復甦法及去顫法教育計劃2024-2025」，藉免費課程，讓更多市民了解及掌握心肺復甦法（CPR），至今已有8,000名市民透過計劃接受正確的心肺復甦法（CPR）及使用自動心臟除顫器（AED）訓練。有曾參加馬拉松賽事的市民分享個人經歷，指當日自己跑過終點後，突然倒地、不省人事，當時他已一度心跳停頓，幸好在場救護人員立即為其施行CPR及AED，把他從鬼門關拉回人間，從此認識到學懂急救的重要性。

合辦有關活動的東北扶輪社前社長王泰鴻指出，心源性猝死（SCD）每年奪走全球500萬人性命。雖然近年心血管治療有所進步，惟SCD成因複雜，經常在院外發生，其存活率低於10％。本港每10萬名男性中，約有40人為SCD或心跳停頓的中度風險人士。發生心跳停頓時，每遲一分鐘獲施救，患者存活率便下降7％至10％，延誤兩、3分鐘，死亡率更上升超過30％，故推動心肺復甦法及去顫法普及化刻不容緩。

免費課程教授 迄八千人修畢 退休校長陳永傑練習跑步數年，參與過不同馬拉松賽事，2016年參加了一項半馬拉松賽事，當時他感覺與平常練習差異不大，只有部分路段比較辛苦，豈料跑過終點、步入場內草地後，卻突然倒地，不省人事，幸有救護人員立即為其施行CPR及AED。

「心肺復甦法及去顫法教育計劃2024-2025」為學校教職員、大中學生及有志人士免費提供訓練課程，東北扶輪社表示，計劃自2016年開辦，至今已為8,000名市民提供正確的心肺復甦法（CPR）及使用自動心臟除顫器（AED）訓練，當中包括5,600名中學及大學生。