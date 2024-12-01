啟德體育園續有20場測試

【本報訊】啟德體育園青年體育場壓力測試早前結束，5,000名參加者中有4,500名公務員。啟德體育園未來會有約20場測試，周六（7日）會有籃球活動，翌日再進行壓力測試，屆時有逾萬名公務員參與；而明年初亦會安排5萬名公務員參與測試主場館。當局昨提到，會利用科技偵測人流及擠塞點等，強調會保護市民私隱。

明年初5萬公僕助測主場館 可容納一萬人的啟德體藝館本月7日會有籃球活動，翌日將會做壓力測試，入場人士以公務員為主，有逾萬人參與。當局表示，啟德青年運動場經過兩次測試，發現有地方要改善，例如排隊方式。另外，整個體育園區未來有約20場測試，明年初會安排5萬名公務員測試運作，包括交通承載力，確保觀眾進場、離場暢順，也會加強測試最大的壓力，例如所有人同一時間前往同一港鐵站，希望幫助設計改善安排後，明年啟德體育園開幕時可以暢順。

當局又指，未來會考慮使用人工智能（AI）在體育園活動中協助管制人流，又以萬聖節於蘭桂坊設置流動攝錄機為例，當局可結合AI分析當中人流集中度與速度，識別人潮「擠塞點」，並採取對應人流管理措施。當局強調，使用的識別技術不涉如人臉辨識等特徵識別，會保護市民私隱。