除夕勢延長通關 留客過夜更艱難

一簽多行今重啟 口岸增人手就位 內地恢復深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注安排今日起生效，估計訪港人數或較目前多一倍，跨部門近日密切準備，包括增加口岸人手、加強巡邏旅客購物熱點等，聖誕新年假期將至，政府昨透露，已與內地商討延長除夕（31日）等特別日子的通關時間，讓旅客可以返回內地。對於一簽多行無法吸引旅客在港過夜，文化體育及旅遊局強調，業界會努力吸引旅客留港，如旅客晚上在港觀賞音樂會後，不少人會留港過夜。

當局料訪港人數將倍翻 文體旅局長楊潤雄昨出席一個電台節目時表示，中央恢復一簽多行安排是看到香港需要，料對聖誕檔期的市道有正面作用，相信香港的聖誕節氣氛有助吸引人流，尤其是對內地年輕人有吸引力。現時，平日訪港的內地旅客約有3萬名，假日有機會達到8萬至10萬人次，業界估計深圳居民「一簽多行」後，訪港人數或會多一倍。

被問及「一簽多行」措施會否擴至其他大灣區城市，楊潤雄表示，要審視恢復深圳居民「一簽多行」後的情況，並考慮香港旅遊業的承載，要一步一步來，政府會不斷評估旅客承載力問題，不希望為市民帶來太多不便。

稱無懼水貨客亂象再現 至於一簽多行可能帶來水貨客問題，楊表示，內地旅客消費習慣已改變，暫時不擔心水貨客問題，相信旅客來港購物，對市民日常所需用品的供應壓力不大。

另外，聖誕新年將至，政府指已與內地商討，在除夕煙花匯演等特別日子，延長羅湖口岸及跨境鐵路的服務時間，深圳灣口岸則會24小時運作，確保旅客可返回內地。至於未來兩地通關安排，皇崗口岸未來會採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需出示證件一次，便可完成兩地出入境手續。重建的沙頭角口岸等新關口亦期望會採取相同模式；羅湖口岸則因設計問題，落實「合作查驗、一次放行」有困難，會與內地檢視關口排隊方式，加快過關流程。