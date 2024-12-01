上水新公營屋項目 研增建公共運輸交匯處

根據當局提交立法會的文件，房委會現正興建上水第4區及第30區1號用地第一期公營房屋發展項目，未來新增人口以及附近市民對公共運輸服務需求甚大，政府擬議在上水第4區及第30區1號用地（第二期）（第二期用地）興建一個新的交匯處。交匯處第二期用地的公營房屋發展項目的基座平台底層地面，交匯處將採用「圍邊鋸齒形」的布局，專營巴士和專線小巴的上落客位均全部設置於交匯處的圍邊位置，而專營巴士停泊位和的士上落客位則設置於交匯處的中央島位置。

申撥款逾1.7億元

擬建的公共運輸交匯處內設供專營巴士、專線小巴及的士運作所需的運輸設施，除了相關的上落客設施外，還有為專營巴士營辦商而設的，兩個面積約22平方米的辦公室，和一個面積約18平方米的洗手間，工程範圍亦包括消防系統、通風系統、機電系統以及環保節能措施等。政府計劃委託房委會設計和建造擬議的交匯處工程，使擬議工程計劃及公營房屋發展項目在設計統籌和施工銜接方面更能配合得宜。工程完成後，交匯處將交由相關政府部門負責管理和維修保養。該計劃在獲得立法會財務委員會批准逾1.7億元撥款後展開擬議工程，預計約在兩年內大致完工。