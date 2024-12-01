西貢海濱長廊優化 翻新地標換欄杆

【本報訊】分5階段進行的西貢海濱長廊優化計劃，經過兩年多的工程進度後，首兩階段的施工計劃已經完成，土木工程拓展署聯同西貢區區議員日前到海濱長廊查看優化後的效果，經過兩階段優化的西貢海濱長廊，除鋪設新地磚、翻新地標、更換新款欄杆、座椅及照明外，亦增加海鮮牌坊燈飾、增設添水站等。

最後階段料明年第4季完成 西貢海濱長廊優化計劃早在2019年開展，已更新老化同損耗的設施，經多次諮詢地區意見後，範圍包括海鮮街牌坊廣場及榕樹休憩區一帶的第一階段工程於2022年1月開展，同年6月完成。至於萬年街至敬民街的第二階段工程，則需多次與受影響的餐廳營運者就施工方案及工期進行解說，位於海濱旁餐廳短期租約範圍內的相關優化工程於2023年8月開展，今年4月土拓署與西貢地政處及西貢民政事務處進行聯合行動，清理繫在欄杆未經授權的物件後，隨即進行公共行人路段的餘下工程。

優化計劃的第3至第5階段工程，範圍由敬民街至惠民路。一如先前的步驟，土拓署需透過西貢民政事務處聯絡相關地區持份者，就施工方案及工期進行解說，並了解其關注的事項；並需妥善安排行人改道措施，務求減低工程對地區持份者、市民及遊人可能造成的影響。預計最後的第5階段於2025年第4季完成。