造價11億 陳式宏學校培靈學校擬「落戶」北都

【本報訊】北部都會區工程已全面啟動，政府早前宣布預留至少80公頃土地發展「北都大學教育城」，最近又打算耗逾11億元在古洞北和粉嶺北，興建兩所各有30個課室的小學校舍，以配合未來新增人口所帶來的學位需求。鑑於學齡人口下降的趨勢，當局擬將兩所校舍分別分配予同區的香海正覺蓮社佛教陳式宏學校、以及寶血會培靈學校，即讓兩校重置。兩校同屬政府資助小學，重置後須把現有校舍交還政府，相關計劃將於本周五（6日）提交立法會教育事務委員會討論。

政府文件指出，古洞北和粉嶺北新發展區，乃北部都會區的新發展區項目，將來提供約86,200個住宅單位，可容納22.7萬新增人口，預計2026年起分階段落成。由於新發展區與上水和粉嶺市中心的現有學校有一定距離，為便利日後新發展區的學童上學，有必要在古洞北和粉嶺北的新發展區各興建學校，以配合新增人口帶來的學位需求。

兩所擬建小學校舍的地點分別位於古洞北新發展區第29區，及粉嶺北新發展區第17區。現時位於上水彩園邨的陳式宏學校校舍樓齡42年，佔地面積約2,000平方米；位於粉嶺安樂村的培靈學校校舍樓齡65年，佔地面積約1,800平方米，兩校均缺乏多用途場地、訓導主任室、視覺藝術室和常識室等設施，課室、教員室、禮堂及有蓋操場等也遠較現行標準細小，現址又沒有額外地區可供擴建。

遷校各設30課室 校網不變 政府根據《香港規劃標準與準則》載列的指引，按機制預留了擬議工程計劃涉及的兩幅建校用地，並透過公平競逐的校舍分配工作，把兩所擬建校舍分別分配予同區的陳式宏學校和培靈學校作重置用途。

現時陳式宏學校屬小一學校第80校網（上水），而培靈學校則屬小一學校第81網（粉嶺），兩校重置至新校舍後校網將維持不變。重置完成後，視乎實際收生人數和運作需要，每所學校可於新校舍分別開設最多30班。工程費用方面，古洞北新發展區第29區一所設有30間課室的小學，估計需5億9,440萬元；粉嶺北新發展區第17區一所設有30間課室的小學，估計需5億2,100萬元。預料兩所小學的新校舍分別約在3年半及3年後完成。