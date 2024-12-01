房會地盤 建築工貪就手 凶降鐵枝泥頭

清廢料恐殺人 總承建商交報告勢被處分 秀茂坪安愉道一個正進行上蓋工程的房委會地盤，上周五（11月29日）有途人赫見工人在一幢新落成的大廈內疑清理建築廢料時，肆無忌憚把泥頭、鐵枝等物件，從約10多層樓高處飛擲地面，發出巨響且揚起灰塵，過程至少約數分鐘，途人睹狀不禁嘩聲連連。有市民猜測涉事大廈可能已拆除物料吊重機，而大廈電梯仍未能使用，不排除有工人貪方便用此方法清理垃圾。房屋署已要求總承建商提交調查報告，並根據調查結果採取適當處分。總承建商已解僱相關分判商，並已向勞工處及執法部門報案。

巨響塵土揚 嚇煞途人 據了解，現場為秀茂坪安愉道一個公營房屋項目地盤，上周五有市民途經地盤外圍，發現有工人在一幢新落成的大廈內，懷疑在清理建築廢料期間，不停地把不同類型的廢料，從大廈約10多層樓高處，直接飛擲落地盤地面，當中有木製卡板等大型物件，飛墮地面時不但「擲地有聲」發出隆然巨響，更加揚起一片灰塵。另有一些飛擲的泥頭撞擊地面時，恍如電影場景般「隕石」襲地球，途人睹狀拍攝影片，更不禁接連發出「嘩！嘩！」的驚嘆聲。

據有關片段顯示，包括泥頭、木卡板、紙皮及鐵枝等大批建築廢料，不停輪流由大廈高處飛擲地面，過程維持至少約數分鐘，縱使大多廢料飛墮至由圍板圍封的地盤範圍內，但當時毗鄰的安愉道仍有不少車輛及行人經過，一旦發生意外可謂後果堪虞。有市民猜測涉事大廈可能已拆除物料吊重機，而大廈電梯仍未能使用，工人因未能即時把建築廢料由各層運返地面清理，因而貪方便「出此下策」直接清理垃圾。此外，有外流短訊紀錄指出，當日房屋署已接獲有關舉報，涉事承建商得悉後亦派管理人員到場了解。

房屋署：已解僱分判商 房屋署回覆表示，有關地盤為香港房屋委員會（房委會）於安達臣道石礦場R2-8用地的公營房屋項目，正進行上蓋工程。房屋署人員於上周五早上已到地盤了解情況。署方對於總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層上周五早上已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。

總承建商已要求各分判商須將大樓各樓層的垃圾暫時寄存於每層指定單位內，故不排除有工人不聽指示，為求省時及省力，擅自採用不安全的方式，將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞處及執法部門報案。署方已責成總承建商必需安排所有雜項工人重新接受工地整理的安全訓練，並指出在任何情況下不得把垃圾從高處扔下。房署駐地盤人員亦已立即加強巡查地盤及工人擺放及處理建築廢料的安排。

房屋署高度重視今次違規事件，並會檢視其他房委會地盤類似工序的情況。同時已要求總承建商提交詳細的調查報告及加強工地管理的措施，以防止類似事故發生。署方指正嚴肅跟進事件，並根據調查結果對總承建商採取適當處分。署方重申任何人士從地盤高處拋下物件，對他人安全造成嚴重威脅。署方已向總承建商發出嚴正警告，展示了對此等劣行的零容忍態度。

罔顧安全 工權會譴責 工業傷亡權益會指出，過去香港發生過不少在建築地盤高處物件墜下引致受傷甚至死亡的案件，會方認為在近期工業意外嚴峻的情況下，竟有人仍可罔顧他人安全行事，以高空擲物方式清理廢料，此舉對地面工作的員工，甚至在附近的途人構成嚴重安全威脅，情況不能接受。會方強烈譴責相關事情，要求地盤承建商和房屋署立即徹查事件，嚴懲涉事人士和單位，並確保同類事情不會再次發生。

會方重申，地盤安全人人有責，根據香港法例第59I章 《建築地盤（安全）規例》，負責建築地盤的承建商有責任採取步驟確保受僱於該地盤的工人，使其免受墮下或橫飛的碎料所傷；同時根據 香港法例第59章 《工廠及工業經營條例》，受僱人也不得故意在工作時作出任何相當可能危及其本人或他人的事情。會方認為，無論任何人，在工作期間刻意罔顧他人安全，必須得到應有懲罰。