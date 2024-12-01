首9個月罪案破7萬宗 店舖盜竊年增逾13%
【本報訊】經濟不景，治安惡化，本港首9個月的整體罪案達70,015宗，平均每日接近259宗，較去年同期的整體罪案數字增加3,221宗，升幅達4.8%。而爆竊及盜竊案居高不下，當中爆竊案則有946宗，亦與去年同期的951宗相若；盜竊案有17,101宗，與去年同期的16,940宗相若，其中的店舖盜竊不減反增達6,704宗，較去年的5,903宗增加801宗，升幅高達13.6%；
根據資料，港島總區首9個月有92宗爆竊，與去年同期一樣。而東九龍總區首9個月則已錄143宗爆竊罪案件，較去年同期的126宗上升了13.4%。另一個上升的區域是新界北總區，爆竊案有234宗，較去年同期的226宗上升了3.5%。至於涉及三合會的相關罪案同期亦有1,542宗，較去年同期的1,476宗增加了66宗，升幅亦有4.5%。
近1500內地客被捕
此外，數據亦顯示，首9個月有1,481名內地旅客被捕，較去年同期的1,116人多了365人，增幅達32.7%。
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