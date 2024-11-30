笑看天下：狂人有心煞停俄烏戰爭

俄烏戰事打到今時今日已逾一千日，種種迹象都可以見到烏克蘭根本冇可能打贏，俄軍28日大規模攻擊烏克蘭能源基建設施，係今個月第二次，首都基輔等地逾100萬人斷電。事實上，俄羅斯於戰爭期間已摧毀烏克蘭約一半的可用發電能力，迫使當局實施長時間的停電措施。目前烏克蘭各地氣溫徘徊攝氏零度左右，烏克蘭人民無不憂愁如何捱過這嚴寒冬季。此外，隨着戰事使志願從軍人數持續減少，烏克蘭正處於生死存亡之際，據悉官方考慮把徵兵年齡由25歲降至18歲，擴大抗俄戰鬥力量。

在這樣的背景下，美國總統拜登不但沒有鼓勵俄烏和談，反而盡最後努力援助烏克蘭。白宮管理和預算辦公室要求國會批准，為援助計劃追加240億美元。目前總統提取權餘額還有約65億美元，但難以在拜登任期完結前用盡。假如特朗普上任後仍有餘額，佢可決定如何處理。一般相信，特朗普會扣起有關餘額，迫使烏克蘭談判。

特朗普表明不支持俄烏戰事，佢大言炎炎指要「24小時內結束戰事」，狂人之言大家不會怎麼上心。不過，特氏日前宣布提名退役陸軍中將凱洛格任俄烏問題特使。凱洛格本月初受訪，表示結束俄烏戰爭將是特朗普重返白宮要解決的最重大事情。可見特氏並非只口出狂言要一日內解決俄烏戰事，佢確實有心要終結呢場戰爭。如今佢委派凱洛格作為特使，佢向來支持切斷援助，已令人見到佢將不會再給予烏克蘭軍援，以逼烏克蘭接受談判。

美國官員承認，烏克蘭可能於數月內被迫同意談判，最後割讓領土。拜登沒安甚麼好心，臨卸任力挺烏克蘭，以為可搞寸俄烏談判，挫特朗普棚牙，其實只會令烏克蘭百姓多受幾個月戰禍之苦！