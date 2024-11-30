撥亂反正：理由古怪 疑有後着

上回講到，候任美國總統特朗普宣布將會對所有中國、墨西哥及加拿大進口貨品加徵關稅，這某程度是意料中事，但理由卻相當古怪，聲稱是因為3國打擊毒品及非法移民湧入美國不力，而不是慣常的不公平貿易、產能過剩、美國優先，以至維護國家安全等藉口。大多數人都估計他是留有後着。

有人認為，特朗普為了贏得大選，在競選時必須對華強硬，但成功當選後則可回復本性和理性，以商言商。以國家安全或產能過剩等理由對華加稅，將來要撤回不易找下台階。毒品問題則容易得多，中國略為加緊限制可用作製毒的原材料及工具出口，再抓多幾個毒販來槍斃示眾，特氏便可說中方已作出積極善意回應，情況已有所改善而下令重新調低關稅，大家繼續做買賣發財。反正根據憲法他已不能再次參選，沒有連任壓力。

也有人認為是特朗普的親信，與華關係友好並在內地設有車廠的富商馬斯克發功所致。馬斯克旗下的Tesla電動車專走高檔路線，跟以平取勝的中國電動車競爭不大，最大威脅反而是在加墨兩地設有生產線或零件供應鏈的美國傳統車廠。特氏計劃對華額外加徵10%關稅，連同現有對中國一般商品徵收約20%的關稅，只是增加五成，實質稅率約30%，與選舉時聲稱會加到60%相距甚遠，反觀對加墨徵稅則是由0%（因之前有《北美自由貿易協定》）到25%的分別，對後者的打擊更大。

不過從另一角度看，特朗普也可能是為未來以其他藉口，斬件式、逐步調高對華關稅留有空間。畢竟總統任期有4年，不應一次過出盡所有好牌。這場中美貿易角力，以至美國與全球主要經濟體的貿易戰，現在仍只是在播預告片的階段。