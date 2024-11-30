橫眉冷看：中國是可敬的對手

筆者一直認為，特朗普表面上反華，實際上，他可能是過去幾任美國總統當中，心底裏最體諒也最能明白中國的人。特朗普未必比幾位前任總統聰明，但他個性現實，不屑追求甚麼理想主義。容我大膽說句，要是今天的中國，是由特朗普加富商馬斯克這個組合執掌政權，他們很可能也會採用北京原有的方式，去處理台海問題，甚至也會以同樣的手段，去應付2019年香港的反修例風波。特朗普與馬斯克只會視中國為競爭者，卻不會視作敵人。最適當的比喻，是他們會把你視為球場上可敬的對手，在場內會想方設法把你扳倒，但比賽結束後則不然，他們可能會握着你的手說：「你剛才打得真好，換作是我們，也會採用同樣的戰術。」