龍吟虎嘯：奉勸美國別再裝

今次中美「國運之戰」軍事博弈最為重要和危險，處理不好就會爆發局部戰爭乃至全面戰爭，打到不可收拾和「殺紅眼」就會爆發毀滅性的核戰。

古往今來，戰爭之發生和發展可以有理性、有算計，從而受到控制，也可以喪失理性、誤判形勢、發狂發癲不受控制，明知一同毀滅而偏偏同歸於盡，因此當今世界掌控有強大軍力和核武的國家，一邊盤算和頗為自信有能力阻嚇對手打仗打核戰爭，一邊不能不做好打仗打核戰的準備，既不能相信自己能始終克制，更不能相信對手會一直理性。在戰爭面前，人的行為會讓獸性盡情發揮，不可遏制。

因此中美軍事博弈，這些年特別注重「管控風險」，防止「擦槍走火」發生戰爭。中美軍事博弈的發起者是美國，是美國把中國視為最大的戰略競爭對手，打倒之！不斷向中國發出軍事威脅。中國是被動的一方，不得不反制反擊，然而美國的軍事威脅愈來愈大，中國在忍無可忍之下反制也愈來愈強，形勢益加危險。在這個過程中，因為美國不肯從根本上放棄打壓中國的國策，兩國雖進行了多次中美防長商談要「管控風險」，然而沒啥效果！美方且以此為手段「糊弄、欺騙」中方，每次會談結束，美軍就變本加厲施壓挑釁，然後又提出兩國防長會談要求，好像「美國希望減少衝突，雙方對話的樣子」。

中國國防部發言人吳謙日前答記者問，為何中美防長未能在東盟防長擴大會期間會晤表示，中方對發展中美兩軍關係有原則，中方主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。他稱，中美會晤需合適氛圍，溝通不能沒有原則，美方不必擺出希望對話的姿態，自己做過甚麼損害中方核心利益的事，心裏有數！

吳謙的答問，清楚揭批了美方借軍事博弈侵犯、傷害了中國的主權、尊嚴和核心利益，美國幹的壞事心裏有數，中方也心裏有數，別再裝，別以為美方想啥時談就能啥時談，不符合中國的原則，氛圍不合適，免談沒商量！