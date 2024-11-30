天水圍非禮5女生 21歲色狼落網

【本報訊】本周三（27日），執法部門接獲5名就讀同一間中學的女學生（15至17歲）報案，指她們在今年5月29日至11月27日、早上7時至晚上8時，身穿校服途經俊宏軒一帶時，懷疑被同一名男子尾隨。期間，對方用酒精搓手液濺污各人校裙，再藉口協助清潔，乘機靠近非禮。

濺污校裙藉口清潔 警員經調查及翻查閉路電視片段後，鎖定目標人物身份，並於接報當日下午在天水圍區，以涉嫌「遊蕩」及「非禮」罪，拘捕一名姓曾（21歲）男子，並檢獲他懷疑犯案時身穿的衣物及一支懷疑與案有關的酒精搓手液。被捕人士已被扣留調查。

據了解，疑犯並非受害人就讀學校的校友，相信他是有計劃行事，再隨機選擇目標下手；部分受害人被非禮後未有報案，直至得悉有其他同學有相同經歷，始把事件告知校方。

另據悉，男子向事主校裙下半身淋潑酒精類液體，沒有腐蝕性，會再調查是否含有精液。

案中事主來自同一間男女校，5人校服沒有特別特徵，犯案地點不定，涉及街頭及後樓梯，相信涉案男子有機會在家中準備液體隨機犯案，暫時未有證據顯示針對同一學校。疑犯在區內居住，並非無業，其精神狀況以及犯案動機有待調查。