證監會經理洩內幕助賺1100萬 3人涉公職人員行為失當今提訊

【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名證券及期貨事務監察委員會時任經理及其兩名友人，分別為醫院管理局註冊護士及律政司高級政府律師，控告3人涉嫌串謀觸犯公職人員行為失當罪名。涉案證監會時任經理涉嫌在職時分別向兩人洩露一隻房地產投資信託基金的供股機密資料，並投資獲利共逾1,100萬元。3名被告已獲廉署准予保釋，案件今日在觀塘裁判法院提訊。

30歲證監會投資產品部時任經理梁譜軒，34歲醫院管理局註冊護士賴列偉，被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名，違反《普通法》及《刑事罪行條例》第159A條。梁亦與35歲律政司高級政府律師張梓健，另被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪名。案件源於證監會內部調查揭發梁的懷疑不當行為，個案其後轉介廉署並進行聯合刑事調查。

梁譜軒於案發時是證監會投資產品部經理。該部門負責監管向公眾發售的投資產品，其職員均因工作而可取得股價敏感機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。案發時，領展房地產投資信託基金籌備於去年3月底前進行一項供股計劃，並向證監會投資產品部一個小組呈交相關股價敏感機密資料，包括供股計劃的時間表及認購價等。梁雖隸屬投資產品部，但並非該小組的成員，亦沒有負責處理任何與領展有關的事宜。

各自分利潤予洩密者 控罪指梁譜軒涉嫌於2023年1月30日至2月15日期間藉其證監會公職，獲取上述有關領展供股的股價敏感機密資料，並分別向賴及張私下洩露該等機密資料，及利便二人使用該等機密資料多次進行衍生工具交易。廉署調查發現，賴及張獲梁提供的機密資料，買賣其認沽期權而分別獲利近450萬元及近700萬元，其後各自將部分所得利潤分予梁。證監會、律政司及醫管局在廉署調查案件期間提供全面協助。