150厘息放債專吼外傭 持牌財仔變大耳窿

收1/4貸款作行政費扣護照 對僱主滋擾 本周日（24日）至前日，執法部門展開代號「獵槍」的反非法收債行動，共拘捕47人。初步調查顯示，有持牌財務公司鎖定外傭為放債目標，要求借貸人填寫個人及僱主資料，甚至扣押其護照作為保證，又會在發放貸款時扣起四分之一或以上款項作為「行政費」，令實際年利率高達150厘，超過法定上限逾3倍；若欠債人未能準時還款，他們及僱主便遭滋擾恐嚇。另外，有被捕人士涉嫌無牌放債，被揭發利用轉數快等方式借錢及收取還款。

執法部門近日調查發現，有本地放貸集團覷準外籍家傭不熟悉香港法例，遂以不法方式向外傭放貸。當外傭無法償還債項，集團會以發出滋擾恐嚇的電話或訊息，甚至上門淋紅油，迫使欠債人及其僱主還債。

檢逾400本外傭護照拘8人 警員循線鎖定一間位於旺角區商業大廈內的持牌財務公司，並於本周日持法庭手令上門搜查，檢獲約7,000份貸款申請表，當中4,000份屬外傭的借貸紀錄、超過400本外傭護照及約180萬元現金，並以「串謀以過高利率放債」及「違反放債人規例」拘捕8男女（27至45歲），包括財務公司持牌人、行政總裁及員工，部分人有黑幫背景，他們已獲准保釋候查，須於一月上旬向執法部門報到。同時，警員阻止該集團處理約110萬元的懷疑犯罪得益。

根據相關借貸紀錄，每名外傭借貸的金額由3,000至3萬元不等，雖然貸款文件列明本港年利率的法定上限為48厘，但職員在發放貸款時會自動扣起四分之一或以上的貸款，聲稱為「行政費」，致使部分個案的實際年利率接近150厘。執法部門初步計算，涉案財務公司每月借予外傭的貸款總數約為240萬元。該部門會根據上述紀錄及護照資料，主動聯絡貸款人作進一步調查搜證。

調查人員表示，涉案集團利用社交媒體帳戶作宣傳，以簡單便捷，即時批核取款作招徠，專門向外傭推銷貸款計劃。首次貸款時，金額會以數千元為限，之後借貸限額會隨次數上升，部分外傭亦會透過朋友或同鄉介紹上門借貸。當有外傭上門借貸時，集團會要求他們在申請表填寫個人資料，包括工作地點、僱主聯絡方法等，以及提交僱傭合約副本；對於較大額的貸款，職員會額外要求外傭交出護照，供公司扣押作為保證，直至債項還清始會發還。

網上無牌放債10男女被逮 除了上述集團外，警員亦發現有人透過社交媒體及通訊軟件向外傭無牌放債，借貸人只要聯絡相關人士的電話號碼，留下自己及僱主的資料，對方便會利用轉數快等方式，透過銀行或儲值支付工具帳戶發放貸款及收取還款。警員經初步調查後，以涉嫌「串謀無牌放債」及「洗黑錢」拘捕10男女（26至51歲），涉嫌是有關電話號碼及帳戶的持有人。他們已獲准保釋候查，須於12月下旬向執法部門報到。

今次行動中，警員亦以涉嫌「縱火」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪名拘捕22男7女（13至71歲），他們涉嫌與全港各區43宗非法收債案件有關，部分人疑有黑社會背景，其中3名13至16歲男子已被落案起訴「刑事毀壞」罪，其餘人士則獲准保釋候查，須於12月下旬向執法部門報到。