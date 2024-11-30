第4階段強制性能源效益標籤 明實施

【本報訊】強制性能源效益標籤計劃第4階段將於明日全面實施，涵蓋發光二極管（LED）燈、氣體煮食爐和即熱式氣體熱水爐。機電工程署預計全面實施後，香港每年能額外節省約1.6億度電，相等於逾58萬戶家庭一個月的用電量。

涵蓋11產品包括空調機 計及第4階段，強制性標籤計劃共涵蓋11類訂明產品，包括空調機、冷凍器具、緊湊型螢光燈（慳電膽）、洗衣機、抽濕機、電視機、儲水式電熱水器、電磁爐、LED燈、氣體煮食爐和即熱式氣體熱水爐。

強制性標籤計劃第4階段於2023年9月1日生效，並設有15個月過渡期。實施第4階段後，估計每年可額外節省能源約570太焦耳，即約1.6億度電，相當於約7.5萬公噸碳排放。而強制性標籤計劃所涵蓋的住宅總能源消耗量將由約50％大幅提高至約80％。

以香港家庭平均每月用電275度計算，每年節省1.6億度電，相等於逾58萬戶家庭一個月的用電，或4.8萬戶家庭全年的用電。

強制性標籤計劃於2008年推出，規定指定電器或氣體產品等必須貼上能源標籤，標籤按產品能源效益表現分為5級，獲第1級能源標籤產品能源效益最高。