私家車避巴士剷行人路 撞鐵騎殃遛狗女

【本報訊】有網民近日上傳一段長約一分鐘、在柴灣發生的交通意外「車Cam」短片，片段顯示於本周四（28日）晚上約8時31分，一輛私家車沿柴灣道中線往柴灣方向上斜行駛，當駛過阿公岩道交通燈位後切入慢線行駛，當時一輛由跑馬地大坑道總站開往小西灣藍灣半島總站的8X城巴沿中線行駛，期間私家車疑處於巴士「盲點」位置，車長懷疑未有察覺遂打燈擬由中線切入慢線埋站。

疑切線埋站未察盲點 私家車司機目睹巴士險些壓向車身，遂閃車頭大燈示意，巴士車長及時察覺，隨即扭右軚閃避，兩車幸未發生碰撞，惟在千鈞一髮之際，私家車司機扭左軚閃避時失控剷上行人路，撞及泊於行人路的一輛電單車。當時一名女子放狗行經電單車旁，電單車被撞倒懷疑壓中狗隻，女子慌忙閃避時疑失足跌倒，影片至此結束，惟未知該女子及其愛犬有否受傷。

城巴發言人回覆表示，本周四晚上約8時半在港島東區發生一宗交通事故，期間城巴一輛8X號線往小西灣（藍灣半島）方向巴士曾駛經現場，當時正以慢速上斜，準備停靠柴灣道近阿公岩道巴士站。該輛巴士未曾與涉事私家車發生碰撞。