東呼即應：風火輪上巴士拒落車 乘客罵攜帶者

【本報訊】除了電話亭活化議題值得關注，電動可移動工具監管問題，都相當值得重視。《東呼即應》發現網上瘋傳兩條影片，一名男子攜帶俗稱「風火輪」的電動單輪車上巴士，司機多次要求他落車，男子拒絕落車，遭其他乘客鬧爆。另有兩青年在馬路上推單車喪跑，表演欲旺盛。

網上流傳片段，事發於11月27日早上，元朗一名男乘客攜帶一架俗稱「風火輪」的電動單輪車上巴士，結果引起罵戰。據發貼文的網民說，當時男乘客攜帶風火輪強行上車，司機好言好語拒絕，男乘客卻要求司機歸還車資，最後司機報案，其他乘客受波及落車。片段在網上引起不少討論，有網民表示，電動單輪車很危險，隨時引發小型爆炸起火，不准帶上巴士屬正確；亦有人擔心，如果起火全車人或變燒豬。

前年曾有乘客攜帶風火輪上巴士，懷疑觸碰風火輪開關掣，令車輪轉動摩擦車廂地面，引致冒出大量白煙，有乘客要打破車窗倉皇逃生，幸事件中無人受傷。其實類似這些電動可移動工具並非今日才出現，但當局在立法規管方面，仍然追不上時代，愛理不理，導致危險情況經常發生。

兩青年馬路推單車賽跑 此外，潮流興拍片，年輕人喜歡拍片「吸Like」，但切勿搵命博。網上流傳片段顯示，兩名年輕人推着單車在馬路上賽跑，旁邊有巴士駛過，險象環生。