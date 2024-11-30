取消對沖明年5月生效 刊憲修例

上述《條例》早於2022年6月獲立法會通過，條例是取消僱主使用強積金供款累算權益抵銷遣散費及長期服務金（長服金）的安排。至於僱主的強積金自願性供款累算權益，以及按僱員服務年數支付的酬金，則可繼續「對沖」遣散費或長服金。

政府指，取消「對沖」安排並不具追溯力。即在《修訂條例》生效日期（明年5月1日）前已受僱的僱員，僱主仍可使用強積金供款累算權益（不論是強制性或自願性供款，亦不論該供款是在生效日前、當日或之後作出），「對沖」僱員在轉制日前的受僱期所衍生的遣散費或長服金。為配合取消「對沖」安排，政府會在明年5月1日推行為期25年的「取消強積金『對沖』安排資助計劃」，分擔僱主在實施取消「對沖」後的遣散費或長服金支出。