司法機構人手荒 議員質疑聘請進度

【本報訊】立法會財務委員會昨通過，由2024年4月1日起法官和司法人員加薪3%的建議。會上不少議員指司法機構人手短缺，指有關編制約200人左右，但實際人員約160人，情況已經持續許多年，倡訂招募時間表追落後，避免導致處理案件時間愈拖愈長。

議員林振昇關注司法機構招聘和挽留法官的情況，他指有些案件的輪候時間愈來愈長，刑事案件被告人首次在區域法院由提訊去到聆訊，當局目標時間是100日，但現時延長至400多天。他詢間當局可否定下時間表，即使未能填補整個編制，但至少在一定時間內聘用多10位或20位法官，讓輪候時間可以達標。

另一議員周小松留意到今年提交的司法人員薪酬檢討報告是沒有淨指標的描述，僅有一個總指標。他指過去多年均參考淨指標調薪，關注若日後財政狀況許可，當局會否考慮把這幾年淨指標未反映的幅度補回。

行政署長伍江美妮回應指司法機構知道職位持續空缺，當局已下了很多工夫以聘用更多人手，而招聘工作會繼續，但無論在薪酬或福利待遇方面都要設法改善。對於今次報告書雖沒羅列淨指標，但有考慮到私人機構薪酬水平的趨勢。因總體私人市場不能完全套用在法律界，因此只能是一個參考。