主持入境事務學院結業會操 副處長戴志源回顧工作生涯

【本報訊】入境事務學院昨日舉行學員結業會操，即將退休的入境處副處長（執法、系統及管理）戴志源以檢閱官身份出席並主持學員結業會操。戴志源讚揚入境處同事一直堅守崗位，嚴守國家南大門。他表示，入境處全力以赴維護國家安全的同時，一直致力為市民提供優質的出入境、簽證及個人證件申領服務。

勉勵學員保持初心 服務市民 他又回顧在入境處三十多年的工作中，見證部門上下一心，不斷進步。他表示很榮幸能與這支專業實幹的團隊共事，攜手貢獻香港。位於將軍澳的入境處新總部在今年中落成啟用，為他的職業生涯畫上完美句號。

戴志源亦勉勵結業學員要保持受訓時的幹勁，懷着不變的初心竭誠服務市民，無畏無懼，維護法紀。他寄語結業學員要承接前人的火炬，在不同崗位上繼續發光發熱，勇於求變和突破，為「成為世界上以能幹和效率稱冠的入境事務隊伍」這目標而奮鬥。

戴志源在1988年9月投身入境處，至今已超過36年。12月1日，他將卸任副處長一職，並展開退休前休假。