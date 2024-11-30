黎智英稱不涉初選 認以《蘋果》助宣傳

向陳梓華轉讓公司 屬Mark Simon主意 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英自辯時承認《蘋果日報》有份協助宣傳民主派初選，但否認自己跟初選有關，亦表明從沒要求陳梓華做國際游說。黎不諱言，當初認為國安法「雷聲大雨點小」，同時希望透過制裁中國，令當局暫停推行國安法。

指無向陳提國際線 斥屬謊言 黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。本案從犯證人、法律助理陳梓華審訊時供稱，2020年初，他曾跟黎智英談及初選，當時陳提到，羅冠聰、黃之鋒等不欲受初選結果約束。黎智英昨強調，他跟民主派初選一事無關。泛民初選案主審法官之一李運騰隨即質疑，《蘋果日報》當初大肆報道初選，亦協助舉行選舉論壇。黎智英回答稱，他知道有初選，但沒有關注各候選人動向，重申自己從沒牽涉初選。陳梓華另提及，黎智英認為，劉祖廸及李宇軒都要打國際線。黎智英昨否認此說法，稱從沒向陳梓華講及國際線，並指必然是謊言。

此外，黎智英同意，2020年初把一家原本由黎任董事的海外公司「LACOCK」轉到陳梓華名下，公司銀行戶口有8萬元。黎昨指，這是Mark Simon的主意，黎相信轉讓的原因，是因陳梓華向Mark Simon投訴無法開銀行戶口做生意。黎明言該8萬元應該歸還，同時否認轉讓公司是給予陳的報酬，作為協助進行國際游說制裁行動的回報。黎智英強調，從沒要求陳梓華做國際游說，只要求陳幫忙減低示威者暴力程度。

認盼美制裁中國 阻推國安法 2020年5月，黎智英向陳梓華轉發題為〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞，指「×街打到嚟喇」，並說準備戰至最後一刻，「我們或許不會贏，但必須堅持下去」。黎昨稱這是他當時抱持的想法，國安法後，他會堅持留港面對。同月28日，黎智英向陳梓華傳訊息說「希望這個周末，特朗普會推行出更嚴厲的制裁」。黎智英昨承認，他希望透過制裁中國，令中國重新考慮，阻止國安法推行。黎形容實施制裁是唯一機會，來得愈早愈好。

黎智英憶述，2020年6月，他跟陳梓華在壹傳媒大樓見面。黎昨稱，該會面主要圍繞「攬炒巴」劉祖廸在倫敦街頭遇襲一事，他當時認為這不是中國當局會做的事，與政治無關，只是搶劫。黎同意當時預計國安法不會太嚴厲，因為他覺得中國不會想破壞香港，並形容國安法「雷聲大雨點小」，惟他否認講過會以身作則，繼續呼籲制裁。黎承認，當時《蘋果》蝕很多錢，需要商業上的支持。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點