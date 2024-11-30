三跑投運 齊搶時段增航班 機票價格有得減

每小時可102架次升降 續拓航點網 歷時13年耗資1,415億元的香港國際機場三跑道系統已於前日啟用。機管局表示，三跑投入運作後，早上出發高峰及晚上抵港高峰，可即時增加航班，多家航空公司對此感到雀躍，形容申請航班時段「搶得好緊要」，預計航班供應增加後，機票價格會下降。機管局透露，未來會積極爭取區域性航空公司來港，期望增加航點，令乘客可直接飛往目的地。

機管局機場運作執行總監姚兆聰昨在電台節目表示，香港機場以往只得兩條跑道時，飛機升降量為每小時約70班，已是世界第一水平；三跑系統啟用後，每小時升降量能逐步增至102班，約每40秒一班機。他預期，明年飛機升降量可增至每小時75架次，目標於未來10年間，乘客量由疫情前的7,000萬人次增至1.2億人次，貨物量則由500萬噸倍增至1,000萬噸。

將回復單日20萬人次使用機場 姚兆聰提到，不少航空公司對三跑啟用後感到「好雀躍」，形容申請航班時段「搶得好緊要」，航空公司希望航班提早出發，短途機可以「走多兩轉」，提高效率。他又指，三跑投入運作後，可在早上航班出發高峰及晚上航班抵港高峰，即時增加航班，預期航班供應增加後，機票價格會下降。他有信心到今年底，能回復至疫情前單日約20萬人次使用機場的水平，又指今個財政年度，估計達到6,000萬人次，下年的財政年度能達到7,000萬人次。

機管局今年6月推出「航空網絡拓展計劃」，姚兆聰表示，已有26間航空公司參與，新增52個航點，料三跑啟用後，有助吸引亞洲區更多新航空公司來港發展。姚舉例指如印尼、馬來西亞等地區愈來愈富裕，新設不少航空公司，機管局會積極爭取區域性航空公司來港，期望增加航點，令香港市民可以前往一些平時較難直飛的地區。

深圳機場預計兩年後啟用第三條跑道，被問到會否擔心對香港機場構成競爭。姚兆聰強調，粵港澳大灣區擁有8,600萬人口，是全國經濟最蓬勃的地區之一，區內各個機場將各司其職、各有定位，而香港機場是國際航空樞紐，他相信，即便未來大灣區內所有機場的跑道陸續啟用，亦難以完全滿足區內航空需求的快速增長。

此外，國泰航空表示，集團的客運航班數目，將於明年1月回復至疫情前百分百水平。隨着市場供需失衡情況得以緩解以及航班增加，國泰的票價將繼續正常化，短途航班票價已全面回復至正常水平，長途航班大部分票價較去年回落逾兩成，持續趨向正常化，並會繼續提供各種推廣及旅遊優惠。