涉警總內兩度非禮 高級警司首提訊

【本報訊】高級警司周毅剛被指於今年7月至11月在警察總部內兩度非禮一名女子，周於其後在元朗區被捕並被落案起訴兩項非禮罪，現時已被停職。案件昨於東區裁判法院作首次提訊，被告暫時毋須答辯，以待辯方給予法律意見和索取控方文件。裁判官把案件押後至明年2月4日再訊，被告獲准以5,000元現金保釋，但期間不得接觸控方證人等。

被告周毅剛（49歲），在控罪書上未有列出其職業。兩項非禮罪的控罪指，被告於今年11月1日以及7月至8月之間的某日，在香港灣仔軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X。根據政府電話簿，警察總部41樓為警隊支援部的所屬樓層。

事主或視像形式作供 控方於庭上表示已準備好答辯，惟辯方申請將案件押後並提出擔保，控方不反對，但希望施加保釋條件。裁判官最終准許被告以現金保釋，但需遵守一系列保釋條件，包括不得離港、須交出旅遊證件和不得直接或間接接觸控方證人。控方表明若本案需排期審訊，會申請讓事主以視像形式作供。

警方於本月4日接獲報案，指一名女子涉在案發時段於警察總部內遭非禮，經調查後懷疑高級警司周毅剛涉案，並在元朗區將他拘捕。經徵詢律政司意見後，落案起訴他兩項非禮罪。警方早前表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。案件編號：ESCC 3151/2024