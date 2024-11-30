潛逃27載 寶勒巷17死縱火案 疑兇內地落網押返港

掟汽油彈攞命 回現場重組案情 於1997年發生的尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案釀17死13傷，相隔27年後，案中其中一名被通緝疑兇陳惠良，早前在內地被截獲，並於前日被押送返港，他昨晚「重回舊地」在寶勒巷重組案情，模擬當年與同黨以汽油彈施襲。本港執法部門將暫控他「謀殺」罪，並續懸賞通緝餘下一名在逃人士陳福清。

寶勒巷縱火案有通緝人士落網的消息傳出後，事件引起市民關注。昨晚約9時，警員押解腰纏鐵鏈的疑犯，返回案發地點重組案情。期間，疑犯手執玻璃樽，相信是模擬投擲汽油彈，並且講述當年的案發經過，全程有警員在旁攝錄。

將起訴謀殺 仍有一疑犯在逃 本港執法部門表示，本周三接獲內地執法部門通報，指在內地截獲一名52歲疑犯，經身份確認後，相信他正是當年寶勒巷卡拉OK縱火案後潛逃的陳惠良。至翌日下午2時16分，疑犯經深圳灣口岸回港，隨即被本港警員拘捕。調查人員指出，疑犯案發時25歲，有證據顯示他在案中有重大參與成分，稍後將會以「謀殺」罪名作出起訴。此外，另一名現年47歲的疑犯陳福清（花名亞清，案發時19歲）仍然在逃，執法部門已懸紅40萬元全力緝捕。

有在火場附近大廈任職保安員逾30年的陳先生，曾目睹當日大火的慘況，雖然他對許多細節不復記憶，但依然難忘火警時濃煙滾滾，以及得悉熟人身亡後的心情。對於事隔多年再有涉案人士落網，他亦不勝感慨，直言是「畀死者一個安慰」。

資料顯示，1997年1月25日凌晨約3時59分，位於寶勒巷6至8號、佔地3層的新一代卡拉OK內，正有80多名顧客高歌狂歡，另有20名職員忙於穿梭各廂房，正當大家對酒當歌之際，數名黑幫人馬因曾遭「睇場」毆打，憤而投擲汽油彈報復，卡拉OK頃刻變成人間煉獄，17人逃生無門慘死。執法部門經調查後，鎖定7名疑兇身份，案發後一個月拘捕4人，另有一人於2008年落網。該5名被捕人士包括主腦、策劃者及執行人士，他們先後被控「謀殺」，其中4人被判囚終身，另一人「誤殺」罪成被判囚11年。