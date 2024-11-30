跨境直通救護車今啟動 點對點運送

【本報訊】隨着大灣區居民往來愈趨頻繁，港府聯同內地及澳門政府今日起正式推出「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，為期一年。首階段會先實行以跨境直通救護車由深圳和澳門的指定「派送醫院」，即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院，載送病人到香港指定公立醫院。3地政府會視乎試行計劃的成效及經驗，考慮下一階段的安排。

試行一年 設機制防濫用 在跨境直通救護車安排機制下，經由指定跨境合作醫院團隊評估及同意後，可安排以「點對點」模式，於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到港，毋須在口岸轉救護車，減低風險。而港府與粵、澳兩地政府亦於今年8月及10月期間，共進行了3次模擬運送演練。

政府指，試行計劃設有機制，防止服務被濫用，並確保運送安全。「派送醫院」醫生會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。該醫生亦會聯絡香港醫管局重大事故控制中心及接收醫院，共同就個案進行評估及協調，再決定是否啟動運送機制。