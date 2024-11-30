避免片區淪孤島 交通網絡關鍵

【本報訊】片區開發試點項目終於釋出「基本盤」文件。現時3個片區試點仍未建成完整的公共交通網絡連接，有智庫認為，政府在推出片區前需及時提供交通基建設施，否則片區落成後或淪為「孤島」；有議員則認為3個片區的私營房屋用地的地積比屬偏低水平，促政府調整其住宅地積比。不過，對於北都整體發展仍有發展商表示看好，認為政府有新思維，助他們提出發展意向。

私樓用地地積比倡提高 有智庫表示，現時3個片區未有接駁主要幹道的道路網，例如新田科技城現時未有道路接駁新田公路，北環綫的新田站亦要在2034年才通車，建議政府推出片區前須及時提供交通基建設施，避免片區落成後淪為孤島，才可讓發展商更有信心投標，增加庫房收入。

議員劉國勳則表示，3個片區的私營房屋用地的地積比介乎2.4倍至6倍，屬偏低水平，較古洞北早前放寬至整體地積比為6.5倍、最高7.8倍為低，他建議政府容許調整3個片區的住宅地積比，以增加項目的財政誘因。

另一方面，信和集團副主席黃永光表示，很開心商界參與考察北都地區的行程，他們很留心香港未來發展，行程令他看到一個完整綜合的藍圖，包括了解第3間醫學院、大學城及創科藍圖等，認為北都的潛力非常高，集團對北都非常有信心。港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善則表示，港深創科河套香港園區會配合整個計劃推進，昨日亦與64個合作夥伴簽署了合作備忘錄，包括不同基金、專業服務等團體。