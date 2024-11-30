35企業簽北都發展協議 總投資額逾千億

【本報訊】中央官員本月初南下深圳與本港商界代表會面，並發出要求商界支持港府在北部都會區發展的「動員令」後，政府昨日高調舉行企業參與北部都會區發展的活動，除邀商界代表昨早到河套區港深創新及科技園及洪水橋/厦村新發展區考察，了解北部都會區3個「片區開發」試點的詳情外，昨午又在政府總部舉行了大規模北部都會區發展簽署儀式，同場有35間企業的代表簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議，總投資金額超過1,000億元，另有85間企業簽署了一般意向書。

昨午2時半，來自地產發展、建築、銀行及金融、電訊服務等數十間知名企業代表雲集政總，參與北部都會區發展簽署儀式，多名港府高官、中央政府官員及商界代表亦有出席。

港府表示，參與儀式是以實際行動展現對北都發展信心，未來北部都會區將有6萬個住宅單位建成，加上新田科技城等新規劃，再過5年更會有15萬個住宅單位進駐，又會有兩條新鐵路連接，形容北都的發展前景亮麗。

另一般意向書獲85企業簽署 有份簽署參與北部都會區發展一般意向書的企業共有85間，包括恒基兆業地產有限公司、長江實業集團有限公司、新鴻基地產代理有限公司、華潤置地有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國移動香港有限公司等。而簽署企業之間與北部都會區發展有關項目的參與書，則有新世界發展有限公司、會德豐地產（香港）有限公司、九龍建業有限公司、港深創新及科技園有限公司及中國工商銀行（亞洲）有限公司等。