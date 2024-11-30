北都片區成本計算 料達200億元

公布3試點 發展商需平整土地搞基建 北部都會區3個「片區開發」計劃昨日出台，發展局12月便會開展為期3個月的市場意向調查，邀發展商就3個片區，即洪水橋/厦村新發展區片區、粉嶺北新發展區片區及新田科技城片區提供意見，該局昨日公布的片區發展擬議文件提出了各片區的初步發展大綱，根據顧問分析，3個試點若按「基本盤」推算發展，財務上評估可行，能於10年或更短時間完成發展，預計共可提供63萬平方米樓面面積的住宅用地。發展局強調，3個片區並非「巨無霸」項目，以過往大小相若的項目來看，料發展商開發成本或需100至200億元。而政府則可就3個片區合共節省約10數億元發展開支。

洪水橋粉嶺北新田共47公頃 洪水橋/厦村新發展區片區總面積12.5公頃，預計有約1.99公頃作為私營住宅發展，另有5.55公頃將用作企業及科技園用地；粉嶺北新發展區片區總面積約15.9公頃，私營房屋用地佔2.96公頃，物流設施用地佔最大，有5.2公頃。上述兩個片區的預計最早招標時間在明年下半年，採「價高者得」機制。

新田科技城片區總面積約18.6公頃，私營房屋用地佔6.13公頃，創科及科技用地佔最多，約9.1公頃，預計最早招標時間在2026年。

文件指出，不同試點會對產業用地有不同的發展要求，例如部分用地發展商需完成平整後便交回政府，亦有些讓發展商自行興建和營運企業和科技園大樓，也有個別用地要求發展商為政府興建容納受發展影響棕地作業者的多層現代產業大樓。

發展局發言人表示，片區開發最主要是希望讓在北都沒有土地的發展商參與北都發展，同時可提速並減省港府在北都發展的前期開支。目前政府已收回其中兩個片區的私人土地，剩下新田科技城片區也會在下一步收地。

倘計唔掂數 不排除規模縮水 談到片區發展模式，當局解釋，發展商須為片區內所有土地平整和建設基礎設施，然後可保留住宅用地自行發展，以及在完成興建部分公共設施，如道路、休憩用地等後交回政府管理。被問及此安排是否政府的「底線」，發展商一定要「跟足」，發言人稱只是用此「基本盤」去推出計劃與發展商商討，發展商若在財務安排上「計唔掂數」、或有其他意見仍可提出，不排除商討後片區會「縮水」，但強調發展商需根據法定規劃用途發展。

對於發展商要建設不少公共設施，或令項目吸引力減少。發言人回應稱，今次片區項目有別於以往個別地塊規模，相信能吸引到規模和實力較強的發展商或財團；而且發展商協助建公共設施是長久做法，近來政府更曾「大膽啲」，要求發展商助建巴士總站和公園，以讓居民入伙即可享用設施。