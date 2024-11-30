深圳明起恢復 一簽多行救命針 望解港經濟消沉

冀聖誕撐零售餐飲 少過夜酒店業得個恨 國務院批准國家出入境管理局對深圳居民訪港實施「一簽多行」、珠海居民訪澳實施「一周一行」措施，新安排12月1日起生效。本港議員估計合資格的深圳戶籍居民及居住證持有人約1,800萬人，相信可提振本港零售業信心，旅遊業議會指，一簽多行措施可趕在年底實行，料聖誕假期間深圳訪港旅客會增長一成以上，有利刺激零售及餐飲業。不過，業界也指，部分旅客未必過夜，今次措施無助酒店、賓館等需過夜旅客帶動的行業，也有議員促政府留意上水等地區會否重現水貨客滋擾等問題。一簽多行政策明日即恢復，出入境人流料會上升，入境處處長郭俊峯昨日專程前往口岸了解前線安排，又指示各口岸做好準備。

議員料合資格簽注人數達1800萬 國家出入境管理局昨早宣布新安排後，措施隨即於明日生效。深圳市戶籍居民和居住證持有人可即日申請辦理赴香港的「一簽多行」簽注，一年內可不限次數往來香港，每次在港逗留不超過7天。議員邵家輝表示，深圳居民赴港恢復一簽多行安排，受惠人群估計約1,800萬人，料可刺激本港零售界信心。

旅遊業議會總幹事楊淑芬亦指，12月屬旅遊旺季，一簽多行實施後，料聖誕假期間深圳訪港旅客數目增長逾一成，惟旅客未必過夜，對酒店業幫助不大，但有助刺激本港零售及餐飲業。她建議本港發展「半天深度遊」旅遊產品，相信具吸引力，未來還可放寬赴港旅遊安排至珠海、廣州等城市。對於本港的旅客承載力，楊淑芬認為，由於消費模式的轉變，上水不會重現以往水貨客的問題，也相信香港的承載力沒有問題。

入境處長巡視口岸 指示做好準備 因應一簽多行的重啟，郭俊峯昨日專程前往羅湖同落馬洲支線管制站，巡視口岸工作，並指示各口岸要做好準備工作，以便捷出入境服務迎接更多旅客來香港旅遊。官員及商界歡迎有關措施，認為今次恢復一簽多行簽注，不僅深圳戶籍居民受惠，持有居住證的非深圳戶籍居民亦合資格。這一政策除了能讓合資格旅客能更加彈性的安排旅遊行程，預計還能為香港的零售業、餐飲業及相關服務業市道帶來支持。

倡加強關口及通宵交通 便利旅客 議員陸頌雄指，香港本身的旅遊、飲食、零售業除了要同步升級轉型，相關的交通配套，特別是關口的交通，甚或是通宵的交通都要進一步去改善，讓內地的朋友來到香港可以玩得夜一點。邵家輝則稱，現時內地旅客來港消費模式已改變，促當局留意景點擁擠、上水會否重現水貨客等問題。又建議業界推出18區深度遊等項目吸客。