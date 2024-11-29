笑看天下：以黎停火 背後玄機

以色列與黎巴嫩真主黨戰鬥持續近14個月後，在美國和法國斡旋下，以色列安全內閣以10票贊成、一票反對，通過停火協議。協議列明，以軍和真主黨在未來60天內，需從黎巴嫩南部撤走。美國總統拜登期望雙方永久停止敵對，不會陷入另一個暴力循環。

以黎停火，中東局勢只不過少了一條戰線，而中東的戰火並不會止息。以色列總理內塔尼亞胡倒老實，他說接受停火的三大理由，包括可專注應付伊朗威脅，讓以軍重整和補充武器庫，以及在加薩戰線孤立哈馬斯。內氏好戰成癖，在表決與黎巴嫩真主黨停火協議前，以軍於周二仍向貝魯特南部20幢建築物發布疏散指令，其後派出8架戰機於極短時間內完成轟炸貝魯特南部，其中7個目標是真主黨資金管理和儲備地，另外13個目標包括真主黨空中部隊中心、情報分支指揮中心、武器庫及軍事設施等。以色列攻擊真主黨可謂勢兇夾狼，而真主黨幾乎所有領袖皆被以軍擊殺！內氏接受停火，除因士兵疲憊，亦別無選擇，佢講到明要重整和補充武器庫；以色列火頭處處，邊有咁多大炮彈藥？