冰鑑春秋：高中生都比你有信心

馬英九邀請陸生來台參訪交流，隨行的還有奧運乒乓球金牌馬龍，果然綠營側翼開始質疑此行背後不單純，綠委沈伯洋更乾脆說出「對他們（大陸）來講，所有的交流都是統戰的一部分」、「不要覺得運動歸運動，政治歸政治」。

藍委賴士葆更爆料，教育部次長葉丙成在聯席會時說出「高中生心智未成熟」，因此限制中山女高學生不能和大陸學生交流。不過葉丙成事後否認，強調自己只是擔心高中學生的心智年齡比較小，與陸生團座談比較敏感，恐怕家長會有所反應，況且在上課期間，還是要盡量避免干擾。

諷刺的是，當馬龍一行人走入校園時，中山女高學生反應熱烈，不少人駐足圍觀，還有很多女學生湊近自拍，儘管有學生認為明天就要段考，怕耽誤準備考試，但多數學生認為「一小群人怎麼可能統戰」，所謂心智不成熟說確實有待商榷。

如果沈伯洋真心認為所有交流都是統戰，那台商與兩岸聯姻多達數百萬人，台灣豈非早已被統戰？而身為立委的他，更應趕快提案，要求民進黨政府恢復蔣經國時代的「不接觸、不談判、不妥協」三不政策，徹底阻絕兩岸之間任何形式的交流，否則豈非放任統戰溫水煮蛙？

葉丙成認為高中生心智年齡比較小，不適合和大陸學生接觸，那麼民進黨力推全民防衞動員準備法，要求高中生都要造冊列管，支援軍事勤務，怎麼沒看見他出來制止？說穿了，不過就是怕兩岸學生交流接觸後，發現根本就不是民進黨平常宣傳的那一回事，才找理由阻撓罷了。若台灣真對自己的民主自由有信心，理應更樂意與大陸交流，讓大陸學生體會台灣體制的優越性才對！但綠營的反應說明了，連高中生都比你有信心啊！