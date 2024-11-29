橫眉冷看：後悔沒更早改用國貨

有人打趣地說，早前的中國珠海航空展覽紅了三個人，第一個是俄羅斯的王牌飛行員博格丹，第二個是中國軍用直升機的美女飛行員徐楓燦，第三個就是台灣退休軍官，有「小艦長」之稱的呂禮詩。

當中尤其以呂禮詩最矚目，他的言論熱爆了海峽兩岸。這位「小艦長」在珠海航展上，親眼目睹解放軍武器的先進程度，不期然有感而發，講出一句「我們中國有多強」，接着便哽咽說不下去。呂禮詩此話一出，頓時被台灣的民進黨人群起而攻，說他媚共，甚至恐嚇要用「叛國罪」檢控他。

面對民進黨的「追殺」行動，呂禮詩處之泰然，近日他接受訪問，對當日的是非只輕輕帶過，反倒是談一些「貼地」的問題。他說上一次到中國大陸已是十多年前，今次再去，更實際地感受到當地人生活的便利和安穩。他說在台灣，傳媒老是炒作說大陸經濟如何不濟，但親身走到各城市的街道上，卻是處處車水馬龍，地方政府不停開路，而再多的新路仍然擠滿車和人。再看大陸的物價，好些瓜果蔬菜都是便宜得很，怪不得人們生活得如此愜意。

最讓「小艦長」讚嘆的，是內地的手機網絡地圖，用它作導航，你停在哪一個路口等紅綠燈，導航App上會倒數時間。譬如這支紅燈亮着的時間還剩30秒、20秒，倒數完畢，恰巧便會轉成綠燈。對於「小艦長」的體驗，筆者深有同感。一個月前，有一次我在港島區找路，因為更換了手機，一時間找不到谷歌地圖的App藏到哪裏去，剛好見到版面上有內地製作的地圖App，便姑且一試。沒料到，第一次使用就覺得效果好得很，遠勝於外國同類的Apps，那刻我也後悔，自己為何不早早改用它。