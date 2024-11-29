筆下風雲：美總統會否再次遇刺

有人形容美國總統是最危險的工作，自立國並設有總統以來，至今46位總統之中，有10人遇刺，其中4人不幸身亡。特朗普作為即將就職的第47位美國總統，競選期間已先後兩次遇刺，其中一次子彈擦耳而過，險過剃頭。

大難不死，特朗普以「天選之人」自居，但正如其身邊大紅人馬斯克曾經發出的大哉問：為何遇刺的不是民主黨拜登或賀錦麗？似乎暗示事有蹊蹺。事實上，特朗普向來不是共和黨的建制成員，他算是異軍突起，加上不按情理出牌的作風，事事蠻纏胡攪，得罪人多是必然之事。別說政敵對他咬牙切齒，如果深層政府真的存在，特朗普的改革隨時觸動這些人的奶酪，誰能保證他不會再有生命危險？

從特朗普公布的內閣名單可見，全部不是該領域的專業及資深人士，唯一共通點就是對特氏忠誠。特朗普已表明，由聯邦政府開支到公務員人數，由國防部到教育部，由非法移民到「覺醒文化」，他統統要大幅度改革。包括裁掉一半公務員、每年削減兩萬億美元預算、第一年要遣返100萬名非法移民、清洗軍隊性小眾及種族左傾勢力等，完全將拜登以至歷屆政府的所作所為改弦更張，必然損及既得利益集團的利益。

單是第一年要遣返100萬名非法移民，這個數字非常龐大，而這些非法移民來美為求安身立命、有餐飯食，特朗普將他們送走，斷人衣食猶如殺人父母，他們不以死相搏才怪。尤其美國槍枝氾濫成災，一旦非法移民擁槍反抗，你轟我、我轟你何足為奇。

有指特朗普有意出動軍隊協助遣返非法移民，屆時將會亂到何等程度、會不會有人將怨氣對準特朗普，以至再有槍擊總統事件發生，不妨拭目以待。